Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Einbruch in Einfamilienhaus - Nachtragsmeldung

Grefrath-Oedt (ots)

Wie in unserer Meldung Nummer 693 am 20.07.2023 berichtet, hat es am 19.07.2023 einen Einbruch in ein Reihenhaus auf der Kolpingstraße in Oedt gegeben. Nach ersten Ermittlungen kann die Tatzeit nun auf circa 18.00 Uhr begrenzt werden. Zwei männliche Personen wurden zu der Zeit beobachtet, wie sie zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten. Falls Sie zum angegebenen Zeitpunkt auffällige Feststellungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der der 02162/377-0. / AM (761)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell