Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb unerkannt geflüchtet, Zeugen gesucht

Breitungen (ots)

Am Freitag um 15.10 Uhr kam es in Breitungen in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein noch unbekannter männlicher Täter entnahm bisher noch unbekannte Ware aus den Auslagen, versteckte diese in seiner Bekleidung und verließ den Markt. Hierbei schlug die Alarmanlage an, der Täter konnte jedoch unerkannt flüchten. Zeugen, welche Angaben zum Täter und näheren Umständen machen könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter 03693/591-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell