POL-VIE: Viersen: Einbrüche in zwei Telekommunikationsgeschäfte

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Kaldenkirchen erneut zu einem Diebstahl eines Regenfallrohrs aus Kupfer gekommen. Gegen 2 Uhr in der Nacht entwendete ein unbekannter Mann das Rohr an einem Haus an der Straße Am Königspfad. Für den betroffenen Hausbesitzer war es bereits das zweite Mal, dass er Opfer eines solchen ...

mehr