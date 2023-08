POL-PB: Einbruch in Bauhof-Büros

Paderborn-Wewer (ots) - (mb) Am Samstag hat ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf dem Delbrücker Weg schwere Verletzungen erlitten. Ein 52-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 10.30 Uhr auf der K28 (Alte Schanze) in Richtung Wewer. Er fuhr in den Kreisverkehr zum Delbrücker Weg am Ortseingang Wewer ein. Im Kreisverkehr verlor der Kradfahrer die Kontrolle über seine 650er Yamaha. Das Vorderrad rutschte weg und ...

