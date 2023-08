Polizei Paderborn

POL-PB: Aquaplaning - Autofahrer schwer verletzt

Lichtenau (ots)

(mb) Auf der B68 ist am Sonntagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer in einem starken Regenschauer verunglückt.

Der Mann fuhr gegen 17.05 Uhr mit einem Toyota Supra auf der Bundesstraße von Paderborn in Richtung Lichtenau. Auf dem Steigungsstück nach der Abfahrt Grundsteinheim geriet der Wagen beim Beschleunigen vermutlich infolge von Aquaplaning ins Schleudern. Der Toyota kam nach links von der Straße ab und prallte mit der linken Seite gegen einen Baum. Das Auto drehte sich weiter und kam an der Böschung hinter dem Baum entgegen der Fahrrichtung zum Stillstand. Andere Autofahrer stoppten und leisteten dem schwer verletzten Toyota-Fahrer erste Hilfe. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei rät: Passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Ihre Fahrweise an die Wetter- und Straßenverhältnisse an. Auch wenn 100 km/h erlaubt sind kann dieses Tempo bei starkem Regen zu schnell sein. Ab etwa 80 km/h steigt das Risiko von Aquaplaning stark an.

