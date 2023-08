Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Unfälle mit sieben Fahrzeugen und drei Leichtverletzten

Paderborn (ots)

(mh) Sieben beteiligte Fahrzeuge und drei Leichtverletzte lautet die Bilanz von gleich zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen auf der B64 in Paderborn am späten Mittwochnachmittag.

Um 17.17 Uhr ereignete sich etwa 300 Meter nach der Abfahrt Benhausen ein Auffahrunfall auf der rechten Fahrspur der B64 in Richtung Bad Driburg. Der 82-jährige Fahrer eines Ford Tourneo hatte aufgrund eines Rückstaus gehalten. Der Stau hatte sich durch die dortige rote Ampel an der Kreuzung der B64 mit dr K1 nach Dahl und Neuenbeken gebildet. Hinter dem Ford, hielt eine 78-jährige Skoda Fahrerin. Der darauf folgende 49-jährige Fahrer eines BMWs erkannte die Bremsvorgänge zu spät. Er fuhr auf den Skoda auf und schob diesen auf den Tourneo.

Als der 52-jährige Fahrer eines Nissans gegen 17.20 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bad Driburg an der Unfallstelle vorbeifahren wollte, kam ihm auf seiner Spur aus ungeklärter Ursache ein 23-Jähriger in einem Audi A3 entgegen. Der Fahrer war in Richtung Paderborn unterwegs. Der Audi und der Nissan stießen jeweils linksseitig zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehten sich beide Fahrzeuge, wodurch der Nissan den Ford Tourneo aus dem ersten Unfall zusätzlich beschädigte. Der Audi touchierte zudem noch den vor ihm fahrenden BMW eines 33-Jährigen. Eine hinter dem Audi ebenfalls in Richtung Paderborn fahrende 22-jährige Frau in einem VW Fox versuchte zu Bremsen. Dabei kam sie auf naßer Fahrbahn ins Schleudern und in der Leitplanke zum Stehen.

Die Fahrer des Audis und des Nissans zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gefahren. Ein achtjähriges Kind, dass im Nissan auf der Rückbank saß, wurde ebenfalls leicht verletzt und vorsorglich in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

Der Audi, der Nissan, der Volkswagen und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beider Unfälle beläuft sich auf über 32.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B64 für rund zweieinhalbstunden komplett gesperrt.

