Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer und Fußgänger schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Schwerverletzte: In Elsen ist ein Fußgänger mit einem Auto kollidiert und am Heierswall ein Radler mit einer Radlerin.

Am Mittwoch fuhr ein 60-jähriger Radfahrer gegen 09.50 Uhr auf dem rechten Geh- und Radweg am Heierswall in Richtung Paderwall. Kurz vor dem Schützenweg überholte er eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin und streifte diese im Vorbeifahren. Der Radler kam ins Straucheln und stürzte auf den Grünstreifen. Die Pedelec-Fahrerin konnte einen Sturz abfangen und blieb unverletzt. Der 60-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits am Dienstagabend erlitt ein 24-jähriger Fußgänger schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Sander Straße in Elsen. Der junge Mann war gegen 19.10 Uhr an der Haltestelle Mühlenteichstraße aus einem Linienbus gestiegen und vor dem Bus auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 48-jähriger Ford S-Max-Fahrer fuhr an dem Bus vorbei und erfasste den Fußgänger. Der Mann rutschte über die Motorhaube und fiel auf die Straße. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

