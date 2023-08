POL-VIE: Viersen: Straßenraub - Beute: eine E-Zigarette - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots) - Am 10.08.2023 hat es gegen 15.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Dülkener Straße in Viersen gegeben. Auf Grund eines Rückstaus an einer Ampel in Fahrtrichtung Viersen musste eine 69-jährige Viersenerin ihren Pkw abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 28-jähriger Viersener wollte seinen Pkw auf Grund dessen ebenfalls abbremsen, konnte durch den geringen Sicherheitsabstand aber einen Zusammenstoß mit der ...

mehr