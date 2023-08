Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Auffahr-Unfall - Zwei Personen leicht verletzt

Viersen (ots)

Am 10.08.2023 hat es gegen 15.10 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Dülkener Straße in Viersen gegeben. Auf Grund eines Rückstaus an einer Ampel in Fahrtrichtung Viersen musste eine 69-jährige Viersenerin ihren Pkw abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 28-jähriger Viersener wollte seinen Pkw auf Grund dessen ebenfalls abbremsen, konnte durch den geringen Sicherheitsabstand aber einen Zusammenstoß mit der 69-Jährigen nicht mehr verhindern. Auf Grund des Aufpralls wurde die 69-jährige Autofahrerin und ihre 69-jährige Beifahrerin verletzt. Beide wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Zuge dessen weist die Polizei Viersen auf die Wichtigkeit des Sicherheitsabstandes hin. Vor allen Dingen im zähfließenden Verkehr ist es wichtig, genügend Abstand für einen Bremsweg einzuhalten. / AM (770)

