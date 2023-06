Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230606.3 Helgoland: Leichtflugzeug kommt von der Landebahn ab, keine Verletzten

Helgoland (ots)

Am Samstag startete ein einmotoriges Leichtflugzeug vom Flughafen Dresden mit Flugziel Helgoland. An Bord befanden sich 2 Personen. Um 11.07 Uhr landete das Flugzeug auf dem Flugplatz Helgoland. Direkt nach der Landung kam das Flugzeug nach links von der Landebahn ab und geriet dort auf den weichen Dünensand. Dadurch riss das Bugrad ab, das Flugzeug kippte nach vorn und die Propeller verbogen. Beide Insassen blieben unverletzt. Am Flugzeug entstand ein Sachschaden von circa 50.000 Euro.

