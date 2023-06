Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230605.2 Kollmar: Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Kollmar (ots)

Am Sonntag um 15:30 Uhr fuhr eine 39jährige Glückstädterin mit ihrem Auto auf der Straße Langenhals(L288) von der B431 kommend Richtung Gehlensiel. Hinter ihr fuhr eine 18jährige Motorradfahrerin aus Tornesch. Als die Autofahrerin langsam nach links in die Straße Strohdeich einbiegen wollte, setzte die Motorradfahrerin zum Überholen an und prallte hierbei an die linke Fahrzeugseite. Drei Radfahrer, die am rechten Fahrbahnrand Strohdeich warteten, befanden sich zum Unfallzeitpunkt in unmittelbarer Nähe. Die Motorradfahrerin rammte nach der Kollision mit dem Auto einen 70jährigen Pedelecfahrer aus dem Glückstädter Umland. Der Pedelcfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Hubschrauber ins UKE geflogen, die schwer verletzte Motorradfahrerin kam ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Heide. Die L 288 war während der Unfallaufnahme bis 18 Uhr voll gesperrt.

