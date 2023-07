POL-HAM: Einsatzkräfte und Diensthund stellen Diebe

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Freitag, 21. Juli, zwischen 19.30 Uhr und 20.25 Uhr einen an der Strackstraße geparkten Audi. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt: Das Auto hat Lackschäden an der Fahrerseite und der Außenspiegel ist beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

mehr