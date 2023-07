POL-HAM: Verkehrsunfallflucht - Audi beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei haben am 16. Juli an der Feidikstraße einen 38 Jahre alten Mann festgenommen - er kommt auch für mehrere Aufbrüche von Gartenlauben als Tatverdächtiger in Betracht. Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass der Mann im Juni in Lauben an der Dortmunder ...

mehr