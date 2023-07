Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Festnahme an der Feidikstraße - 38-Jähriger auch für Gartenlaubenaufbrüche tatverdächtig

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am 16. Juli an der Feidikstraße einen 38 Jahre alten Mann festgenommen - er kommt auch für mehrere Aufbrüche von Gartenlauben als Tatverdächtiger in Betracht.

Ermittlungen der Kriminalpolizei haben ergeben, dass der Mann im Juni in Lauben an der Dortmunder Straße, am Engernweg sowie an der Östingstraße eingebrochen sein soll.

Hier geht es zur ursprünglichen Pressemitteilung der Festnahme vom 17. Juli: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5560067 (hr)

