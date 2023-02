FW Ratingen: Ratingen Tiefenbroich, Margaretenstr: Ausgelöster Heimrauchwarnmelder

Ratingen (ots) - Ratingen, Auf der Aue, 19:26 Uhr, 22.02.2023 Nach dem am heutigen Mittag ein Seniorenheim in Ratingen Lintorf durch angebranntes Essen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat, gab es am heutigen Abend ein ähnliches Szenario in einem Seniorenheim in Ratingen Ost. In einem Apartment des "Betreuten Wohnens", hat der Bewohner bei der Essenzubereitung einen Kunststoffdeckel auf der heißen Herdplatte abgelegt. ...

mehr