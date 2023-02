Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Angebranntes Essen Im Seniorenheim -die Zweite-

Ratingen (ots)

Ratingen, Auf der Aue, 19:26 Uhr, 22.02.2023

Nach dem am heutigen Mittag ein Seniorenheim in Ratingen Lintorf durch angebranntes Essen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat, gab es am heutigen Abend ein ähnliches Szenario in einem Seniorenheim in Ratingen Ost. In einem Apartment des "Betreuten Wohnens", hat der Bewohner bei der Essenzubereitung einen Kunststoffdeckel auf der heißen Herdplatte abgelegt. Das Apartment verrauchte dabei und der Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Ratinger Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr hat das Apartment mit einem Hochdrucklüfter belüftet.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Ratingen auch die Standorte Mitte, Tiefenbroich, Lintorf und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus und die Polizei.

