Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Angebranntes Essen im Seniorenheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Ratingen Lintorf, Zum Helpenstein, 12:18 Uhr, 22.2.2023

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Einsatz in ein Seniorenheim nach Ratingen Lintorf alarmiert. Ein Mitarbeiter hat in einer Mikrowelle, in einem Nebenraum im Keller, Essen anbrennen lassen. Der Geruch von angebranntem Essen war weithin zu riechen. Das angebrannte Essen wurde ins Freie gebracht und das gesamte Untergeschoss mittels Hochdrucklüfter von der Feuerwehr belüftet. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Ratingen auch die Standorte Breitscheid, Lintorf und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Notarzt des Kreises Mettmann und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell