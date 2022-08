Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall bei Frickingen

Bodenseekreis / Frickingen (ots)

Der 86-jährige Pedelec-Fahrer, der am Sonntagabend an der Kreuzung zur L 200 mit einem Pkw zusammengestoßen ist, ist in der Nacht an den Folgen des Verkehrsunfalls verstorben.

Unsere ursprüngliche Meldung:

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntagnachmittag, etwa gegen 18.19 Uhr fährt ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer die Felderstraße von Bruckfelden kommend in Richtung L 200 bei Frickingen. An der Kreuzung zur L 200 missachtet er eine Stopp-Stelle und fährt ungebremst in die Kreuzung ein. Es kommt zu einer Kollision mit einem Pkw der von Altheim kommend in Richtung Überlingen unterwegs war. Der Pedelec-Fahrer erleidet bei der Kollision schwere Kopfverletzungen und wird mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Villingen-Schwenningen verbracht. Am Pkw einsteht Sachschaden in Höhe von etwa 15.000.- Euro. Am Pedelec, welches in den Acker geschleudert wird, entsteht wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1000.- Euro. Zur Unfallaufnahme war die L200 bis gegen 20.15 Uhr voll gesperrt.

