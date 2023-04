Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeklemmt

Bad Frankenhausen (ots)

Der Fahrer eines VW stellte am 21.04.2023 gegen 11 Uhr seinen Pkw Am Anger ab und wollte zum dahinter stehenden Fahrzeugführer, der sein Fernlicht eingeschaltet hatte. Der 45 Jährige wollte diesen darauf hinweisen und verließ dazu seinen VW, der sich auf der abschüssigen Strecke in Richtung eines Laternenmastes in Bewegung setzte. Der VW-Fahrer hechtete in sein Fahrzeug, um dieses zu stoppen. Dabei wurde der 45 jährige zwischen der offenen Fahrertür und dem Laternenmast eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

