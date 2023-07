Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erst gebettelt dann getreten

Kameraaufzeichnungen überführen Tatverdächtige

München (ots)

Am Mittwochvormittag verletzte eine 39-Jährige eine Seniorin in der Personenunterführung am Pasinger Bahnhof. Passanten griffen ein, woraufhin die Angreiferin flüchtete. Eine sofortige Auswertung der Kameraaufzeichnungen führte jedoch direkt im Anschluss zur Ergreifung der Tatverdächtigen durch Polizeikräfte. Am Mittwochvormittag (26. Juli) bettelte die Frau, die auffallend rote Handschuhe trug, einen 83-jährigen Münchner an, woraufhin es zu einem Streit kam, welchen eine 74-Jährige versuchte zu schlichten. Daraufhin griff die behandschuhte Frau, die mit einem Tretroller unterwegs war, die Seniorin an und trat nach ihr, woraufhin diese stürzte und sich am Ellenbogen verletzte. Zwei Passantinnen stellten die Angreiferin zur Rede, die sodann mit ihrem Tretroller flüchtete. Nachdem die Polizei informierte wurde, konnten dank der sofortigen Auswertung der Kamerasysteme Bilder der angreifenden Frau gesichert werden. Sie konnte durch eine Streife der PI 45 anhand ihrer Handschuhe und aufgrund der vorliegenden Bilder in Bahnhofnähe erkannt und an eine Streife der Bundespolizei übergeben werden. Es handelt sich um eine 39-jährige Rumänin, welche in München wohnhaft ist. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Die gestürzte Frau lehnte eine medizinische Versorgung ab und konnte selbstständig ihren Weg fortsetzen.

