POL-HB: Nr.: 0534--Polizei nimmt Straßenräuber fest - Einsatzkräfte wieder im Dauereinsatz

Ort: Bremen-Mitte-Östliche Vorstadt Zeit: 08. bis 11.09.23

Die Polizei Bremen blickt erneut auf ein sehr einsatzreiches Wochenende zurück. Die Einsatzkräfte mussten von Freitag bis in den frühen Montagmorgen zu außerordentlich vielen Einsätzen in Bremen ausrücken, darunter zahlreiche Gewalt- und Raubtaten, vor allem in Bremen-Mitte. Die Polizei stellte hier mehrere Tatverdächtige, darunter junge Schmuckräuber, die ihre Opfer auf der Straße überfallen hatten.

Die Polizistinnen und Polizisten schritten vor allem bei Auseinandersetzungen, Schlägereien und Raubdelikten ein. Insbesondere nachts und in den frühen Morgenstunden kam es im Viertel, in der Bahnhofsvorstadt und rund um die Innenstadt zu vielen Straßenrauben. Die jungen Räuber agierten hierbei zumeist in kleineren Gruppen, bedrohten ihre Opfer, schlugen auf sie ein und/oder attackierten sie mit Pfefferspray, um so an ihre Beute zu kommen. Objekte der Begierde waren dabei oftmals Handys, teure Luxusuhren, Goldschmuck wie Halsketten und mitgeführtes Bargeld. In der Nacht zu Sonntag sprühten beispielsweise zwei Täter einem 46-Jährigem auf dem Nachhauseweg am Hillmannplatz plötzlich Reizgas ins Gesicht und entrissen ihm seine Armbanduhr. Der 46-Jährige konnte danach zunächst weglaufen, die Räuber folgten ihm jedoch, attackierten ihn erneut mit Pfefferspray und schlugen auf ihn ein. Dabei raubten sie ihm weitere persönliche Gegenstände. Im Anschluss flüchtete das junge Duo unerkannt.

Die Einsatzkräfte konnten trotz der überdurchschnittlich hohen Einsatzlage auch Ermittlungserfolge aufzeigen und Beweismittel wie Goldketten sicherstellen sowie Tatverdächtige festnehmen. So kontrollierten Einsatzkräfte nach einer Reihe von Schmuckrauben in der Samstagnacht zwei junge Tatverdächtige aus den Maghreb-Staaten am Rembertiring, darunter ein erst Zwölfjähriger. Bei ihm fanden die Polizisten zwei abgerissene Goldketten. Der Junge wurde nach Beendigung der Maßnahmen in die Obhut des Kinder- und Jugendnotdienstes übergeben. Die Polizei fasste zudem beispielhaft einen 25-jährigen Handyräuber, der in der Nacht zu Montag einen 31-Jährigen in der Humboldtstraße überfallen und geschlagen hatte. Der mutmaßliche Räuber konnte samt Beute durch Einsatzkräfte schnell gestellt werden.

Die Ermittlungen zu den Fällen dauern an. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei Bremen intensiviert ihre Präsenzmaßnahmen und setzt zusätzlich Viertelstreifen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität ein.

Präventionstipps der Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell