POL-IZ: 230831.4 Helse: Verdacht der Brandstiftung - Zeugen gesucht!

Helse (ots)

In der Nacht zu heute sind in Helse mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Aktuell gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Kurz vor Mitternacht rückten Polizei und Feuerwehr in den Süderaußendeichsweg aus, weil dort mehrere Fahrzeuge auf einem Grundstück brennen sollten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge, zwei Opel und ein Mercedes, sowie ein Fahrzeugtrailer von dem Brand betroffen waren. Die Opel brannten komplett aus, die Schadenshöhe dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Brandort ist aktuell beschlagnahmt, die Ermittlungen übernimmt die Heider Kripo.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Feuer verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

