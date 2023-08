POL-IZ: 230831.2 Itzehoe: Zeugen nach Einbruch gesucht

Meldorf (ots) - In der Nacht zu heute hat sich ein Mann in betrunkenem Zustand mit seinem Auto in Meldorf auf einer Rasenfläche festgefahren. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab mehr als zwei Promille. Kurz vor Mitternacht stellten Zeugen einen Autofahrer fest, der zunächst am Raiffeisenplatz mit einem Kantstein kollidierte und seinen Weg dann bis auf eine Grünfläche ...

