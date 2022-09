Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht nach Unfall geflüchtet

Gudersleben (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr ereignete sich auf der Ortsdurchfahrt Gudersleben ein Unfall unter der Beteiligung eines Pkws und eines Sattelzuges. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug einer 54-Jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit dem Sattelauflieger. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw stark im vorderen linken Bereich beschädigt. Sogar eine Tür wurde abgerissen. Die 54-Jährige setzte ihre Fahrt trotz des Unfalls in Richtung Ebeleben fort, um den Parkplatz eines Einkaufszentrums aufzusuchen - vermutlich mit dem Vorhaben einen Einkauf unbehelligt des Unfalls zu tätigen. Ein Unfallzeuge folgte der Unfallbeteiligten und verständigte die Polizei über ihren Aufenthaltsort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser stellten bei der Fahrerin Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell