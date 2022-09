Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Cannabiskonsum führt zu Feuerwehreinsatz

Nordhausen (ots)

In einem Nordhäuser Hotel kam in den frühen Nachtstunden zu einem Feuerwehreinsatz. Die Brandmeldeanlage der Herberge löste gegen 1:30 Uhr einen Alarm aus und riss seine Gäste aus dem Schlaf. Zügig waren die Kameraden der Feuerwehr vor Ort, doch einen Brand stellten sie nicht fest. Bei der Recherche nach dem Auslöseort des Alarms wurde eine Toilette ausfindig gemacht. Ein findiger Feuerwehrmann ergründete den Auslöser - es handelte sich um den Rauch eines Joints. Vermutlich hatte ein Cannabiskonsument durch den Schreck des Alarms, welchen er auslöste, die Haschischzigarette in das Toilettenbecken fallen lassen. Die Polizeibeamten vor Ort konnten den Täter durch Befragungen ermitteln. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung und mitgeführten Gegenständen wurde eine weitere Kleinstmenge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Er muss sich nun strafrechtlich wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell