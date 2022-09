LPI-NDH: Unfall mit getöteter Radfahrerin

Bodenrode (ots) - Zu einem Fahrzeugbrand kam es in den Abendstunden am Dienstag in der Ortslage Bodenrode. Gegen 21.00 Uhr machte eine Zeugin den 21-jährigen Fahrzeugbesitzer eines Mercedes darauf aufmerksam, dass sein Fahrzeug in Brand steht. Der Brand konnte selbstständig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Da die Brandursache nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde der Pkw sichergestellt und die Ermittlungen der ...

