Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Grünstadt (ots)

Am 25.11. kam es im Laufe des Abends zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Zaunrücken, einem Wohngebiet in Grünstadt. Bisher unbekannte Täter gelangten über eine Tür an der Gartenseite des Hauses ins Objekt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, stand bei der ersten Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Bewohner waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Sollten Zeugen im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird darum gebeten, sich mit der Polizei in Grünstadt in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät generell dazu, auch bei kurzer Abwesenheit, Gebäude stets richtig zu sichern und möglichen Tätern keine Hinweise auf die eigene Abwesenheit zu geben (z.B. durch komplett dunkle Gebäude).

