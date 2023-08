Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230830.5 Meldorf: Betrunken mit dem Auto festgefahren

Meldorf (ots)

In der Nacht zu heute hat sich ein Mann in betrunkenem Zustand mit seinem Auto in Meldorf auf einer Rasenfläche festgefahren. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab mehr als zwei Promille.

Kurz vor Mitternacht stellten Zeugen einen Autofahrer fest, der zunächst am Raiffeisenplatz mit einem Kantstein kollidierte und seinen Weg dann bis auf eine Grünfläche hinter dem Edeka-Markt fortsetzte. Hier fuhr sich der Beschuldigte fest, Beamte der Bundespolizei kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Streife aus Albersdorf um ihm. Ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen ergab einen Wert von 2,31 Promille, woraufhin die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Dithmarschers stellten die Einsatzkräfte sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

