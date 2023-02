Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 c StGB

Kirkel (ots)

Am 02.02.2023, gegen 17:35 Uhr, kam es im Bereich der BAB 8, auf Höhe der Anschlussstelle Neunkirchen Oberstadt in Fahrtrichtung Zweibrücken, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Hierbei wurde ein schwarzer Volvo mit französischem Kennzeichen in Schlangenlinien bis zur Ausfahrt Kirkel Limbach geführt. Dadurch sollen nach Zeugenangaben mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Der Volvo wurde anschließend über die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kirkel weiter in Schlangenlinien geführt, sodass es weiterhin zu mehreren Beinaheunfällen gekommen sein soll. Das Fahrzeug wurde hier teilweise inmitten der Fahrbahn bis zum Stillstand abgebremst, was letztendlich zu einer Staubildung führte. Die gefährdeten Verkehrsteilnehmer reagierten auf die Fahrweise teilweise mit Lichthupen und akustischem Hupen bzw. Gefahrenbremsungen.

Bei der Verursacherin handelt es sich um eine 35-jährige französische Staatsbürgerin. Aufgrund des Verdachts der alkoholischen Beeinflussung wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können bzw. selbst konkret durch den Pkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

