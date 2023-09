Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0535 --82-Jähriger in seinem Haus ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Kurfürstenallee Zeit: 10.09.2023, 15:30 Uhr

Zwei bislang Unbekannte brachen am Sonntagnachmittag bei einem 82-Jährigen im Stadtteil Vahr ein und raubten ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 82-Jährige befand sich allein in seinem Haus in der Kurfürstenallee, als gegen 15:30 Uhr zwei unbekannte Männer durch die Terrassentür ins Wohnzimmer kamen und nach etwas zu Essen fragten. Der Senior begab sich daraufhin in die Küche und brachte ihnen Brot. Plötzlich sprangen die beiden Männer auf und liefen in die erste und zweite Etage und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der 82 Jahre alte Mann versuchte, einen der Räuber zu greifen. Es kam zu einem Gerangel und der Unbekannte raubte dem Senior die Geldbörse aus seiner Hemdtasche. Anschließend flüchtete er durch die Terrassentür. Sein Komplize, der sich in der zweiten Etage aufhielt, flüchtete vom Balkon aus. Später bemerkte der 82-Jährige das Fehlen von Schmuck und seinem Handy.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, hatten schwarze Haare und trugen ein langärmliges Oberteil. Einer war zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und schlank. Der zweite Mann war zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und wurde als muskulös beschrieben. Sie sprachen nur gebrochenes Deutsch.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell