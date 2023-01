Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Mittwoch, 11. Januar 2023, 16.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Falkenweg, die braune Leder-Geldbörse samt Inhalt eines 73-Jährigen aus Vechta aus dessen Gesäßtasche. Der 73-Jährige hielt sich zum Tatzeitpunkt für Einkäufe in dem dortigen Lebensmittelgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, 15.15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Damme, Wiesenstraße, das braune, oval geformte Portemonnaie samt Inhalt einer 73-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Zum Tatzeitpunkt hielt sich die 73-Jährige für Einkäufe in einem dortigen Lebensmittelgeschäft auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491-99936-0) entgegen.

Goldenstedt - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, in der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Goldenstedt, Vechtaer Straße, in einem Verbrauchermarkt die schwarze Leder-Geldbörse samt Inhalt einer 72-jährigen Frau aus deren Handtasche. Ihre Handtasche hatte die 72-Jährige als Umhängetasche vor dem Körper getragen. Anschließend hoben die Täter mit den in der Geldbörse befindlichen Bankkarten an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Goldenstedt, Hauptstraße, Bargeld ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Steinfeld - Unterschlagung einer Geldbörse

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, verlor eine 72-jährige Frau aus Steinfeld vor einem Geschäft in der Dorfstraße ihre Geldbörse. Als sie den Verlust Zuhause bemerkte und zum Geschäft zurückkehrte, war es nicht mehr dort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Vechta OT Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 13. Januar 2023, gegen 04.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Bundesstraße B69 in Vechta, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war dem 36-jährigen bereits im Jahre 2020 entzogen worden. Nach Ablauf der Sperrfrist hatte der 36-Jährige keine Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis beantragt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Tuning

Am Dienstag, 10. Januar 2023, wurde gegen 15.30 Uhr An der Gräfte eine 19-jährige Fahrerin eines PKW aus Wetschen festgestellt, die an ihrem Fahrzeug Schweinwerferblenden angebracht hatte. Dieses hatte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Gegen die 19-Jährige wurde ein Verfahren eingeleitet.

Visbek - Tuning

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann aus Visbek die Varnhusenstraße in Visbek. Auf die Fronscheiben seines Pkw hatte er einen Sonnenblendstreifen aufgebracht, ohne dass die hierfür erforderliche Änderungsabnahme durchgeführt wurde. Diese bauartliche Veränderung hatte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, kam es gegen 11.55 Uhr auf der Clemens-August-Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 52-jährige Frau aus Dinklage bog mit einem Pkw aus dem Kösters Gang nach links auf die Clemens-August-Straße auf. Sie beachtete dabei nicht die Vorfahrt eines von links kommenden 35-Jährigen aus Dinklage, der mit seinem Pkw die Clemens-August-Straße aus Richtung Holdorfer Straße kommend in Richtung Lange Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10000 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne die Bahnhofstraße und beabsichtigte, nach links in die Straße Neuer Markt einzubiegen. Hierbei übersah er eine 34-jährige Fußgängerin aus Lohne, die die Straße Neuer Markt bei der dortigen Fußgängerampel überquerte. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 2500 Euro.

Steinfeld OT Mühlen - Diebstahl aus Kfz

Im Zeitraum von Mittwoch, 11. Januar 2023, 17.00 Uhr, bis Donnerstag, 12. Januar 2023, 04.30 Uhr, hatte ein ein 57-jähriger Mann aus Steinfeld seinen weißen Pkw Renault Kangoo an der Dorfstraße 45 abgestellt. Während dieser Zeit zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheiben von Beifahrerseite und Heck und durchwühlten den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492) 960660 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 12. Januar 2023, gegen um 12.00 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Dinklage mit einem Trecker samt Anhänger die Straße Scharbrink. Als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, könnte er den Beamten die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

