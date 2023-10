POL-HSK: Einbruch in Firma

Winterberg (ots) - Am 30.09.2023 befuhr gegen 23:15 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Winterberg mit einem E-Scooter die Nuhnestraße in Winterberg. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe ...

