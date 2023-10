POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 28.09.2023, 17:00 Uhr bis 29.09.2023, 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Tür eines Rohbaus in der Hüstener Straße in Arnsberg auf und gelangten in das Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter 02932 / 9020 3211 (Schl) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

