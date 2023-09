POL-HSK: Einbruch in einen Rohbau

Marsberg (ots) - Im Zeitraum vom 28.09.2023, 23:30 Uhr bis zum 29.09.2023, 05:50 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Innere eines metallverarbeitenden Betriebes in der Straße "Zum Wildkamp" in Marsberg-Heddinghausen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und gingen einen Tresor an. Über entwendete Gegenstände liegen keine Hinweise vor. Hinweise bitte an die Polizeiwache Marsberg unter 02992 / 90200 3711 (Schl.) ...

