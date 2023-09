Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Erneuter Schlag gegen die Drogenszene

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag ist der Kriminalpolizei im Hochsauerlandkreis ein weiterer Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Die Ermittler durchsuchten am frühen Donnerstagmorgen acht Wohnungen. Hintergrund der Durchsuchungen war in allen Fällen der Verdacht des unerlaubten Handels mit verschiedenen Betäubungsmitteln. Bei den Durchsuchungen haben die Ermittler 800 Gramm Marihuana aufgefunden. Außerdem wurden Bargeld, Mobiltelefone und gefährliche Gegenstände sichergestellt. Insgesamt wurden sieben Verdächtige im Alter von 21 bis 44 Jahren festgenommen. Drei von ihnen werden dem Haftrichter vorgeführt. Die anderen konnten die Polizeiwache nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei bekämpft konsequent den Drogenhandel im Sauerland.

