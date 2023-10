Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Arnsberg (ots)

Am Freitagabend verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf einem Parkplatz "Am Schindellehm". Derzeitigen Erkenntnissen nach kam es beim Einsteigen des Unbekannten zu einem Zusammenstoß zwischen seiner Autotür und dem daneben stehenden geparkten Auto. Dabei ist an dem geparkten Auto Schaden entstanden. Der Unbekannte soll männlich, ungefähr 70 - 80 Jahre alt sein und eine Halbglatze haben. Er ist zum Unfallzeitpunkt vermutlich als Beifahrer in einen schwarzen Kleinwagen eingestiegen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

