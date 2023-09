Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tot aufgefundene 14-Jährige: Verdacht des Tötungsdeliktes; 20-jähriger Bekannter festgenommen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagnachmittag konnte ein 14 Jahre altes Mädchen aus Bad Emstal, nach der die Polizei im Rahmen einer Vermisstensache bereits suchte, gegen 17:30 Uhr leider nur noch tot aufgefunden werden. Ein Mann hatte beim Holzmachen den Leichnam der jungen Frau bei einer Baumgruppe an einem Feldrand außerhalb der Ortschaft und dort im Bereich eines Holzstapels entdeckt und sofort die in der Nähe auf der Suche befindlichen Polizeibeamten verständigt. Die seitdem eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein Fremdverschulden. Am Donnerstagabend konnte gegen 19:30 Uhr ein Bekannter des Opfers in Bad Emstal festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit. Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden. Er ist inzwischen dringend tatverdächtig, für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich zu sein. Die umfangreichen Ermittlungen dauern aktuell an.

Obduktion erfolgt derzeit

Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Aktuell erfolgt die Obduktion des Leichnams, die Aufschluss über die Todesursache bringen soll. Diese dauert momentan an.

Weitere Auskünfte werden am heutigen Tag nach Abschluss der Obduktion bekannt gegeben.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

