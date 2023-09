Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Geschäftseinbrüche im Vellmarer Stadtzentrum: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): In der Nacht zum Mittwoch ist es im Vellmarer Stadtzentrum zu zwei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter gekommen. Über das Flachdach eines Gebäudekomplexes waren die Unbekannten in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen und hatten einen Tresor entwendet. Bei einem benachbarten Damenmodegeschäft scheiterte ihr Versuch, über eine Lichtkuppel in den Laden zu gelangen. Die Kasseler Kriminalpolizei ist bei den weiteren Ermittlungen nun auch auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Rathausplatzes möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten zwischen Dienstag, 19:10 Uhr, und Mittwoch, 08:30 Uhr. Die Täter waren auf bislang unbekannte Weise auf das Flachdach des Gebäudekomplexes am Rathausplatz, zwischen dem Mittelring und der Brüder-Grimm-Straße, gelangt und hatten dort jeweils die Lichtkuppeln zu den beiden Geschäften zerstört. In einem Fall gelangten sie schließlich in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Würfeltresor. Vermutlich über eine Fluchttür ergriffen sie anschließend die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell