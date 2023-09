Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Kasseler Fußgängerzone

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Kasseler Polizei gegen 17:15 Uhr wegen einer mutmaßlichen Schlägerei in die Kasseler Fußgängerzone nahe der Hedwigstraße gerufen. Die alarmierten Streifen trafen dort schließlich auf zwei verletzte, in Kassel wohnende 24-jährige Männer, wobei einer von ihnen leichte Schnittverletzungen im Gesicht aufwies. Laut Zeugen sollen die Opfer zuvor unvermittelt von vier unbekannten Männern angegriffen worden sein. Im weiteren Verlauf traten und schlugen die Täter mit Fäusten und einem Stuhl auf die 24-jährigen Männer ein und fügten einem von ihnen mit einem bis dato unbekannten Gegenstand die Schnittverletzungen zu, so die bisherigen Ermittlungen. Anschließend war das unbekannte Quartett in Richtung Oberste Gasse geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zum Erfolg. Einer der beiden Verletzten wurde anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar.

Von den unbekannten Tätern, die in arabischer Sprache miteinander gesprochen haben sollen und offenbar einen dunkleren Teint hatten, liegt folgende Beschreibung vor:

Zwei Täter waren 20 bis 30 Jahre alt, hatten schwarze Haare, einen Bart und trugen graue Kapuzenpullover. Der dritte Komplize war ca. 45 Jahre alt und hatte einen grauen Bart, während zu dem vierten Täter lediglich bekannt ist, dass er ein blaues T-Shirt trug.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen der Tat. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell