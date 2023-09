POL-KS: Fahrrad-Codieraktion am 6. Oktober bei Polizeistation in Wolfhagen: Anmeldung erforderlich

Kassel (ots) - Kassel-Rothenditmold: Am Samstagnachmittag kam es in der Mittelfeldstraße in Kassel zu einem Fahrzeugbrand. Ein auf einem Parkplatz am dortigen Sportplatz abgestellter blauer Fiat Punto war gegen 17 Uhr in Flammen aufgegangen und durch das Feuer völlig zerstört worden. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung ...

