POL-FL: Schwesing - Verkehrsunfall auf der B200 am späten Mittwochabend, 25-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Schwesing (ots)

Ein 25-jähriger Skodafahrer befuhr am Mittwochabend (23.08.23), um 23.40 Uhr, die B 200 aus Richtung Immenstedt in Richtung Husum. In der Straße Augsburg geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit Vorder- und Hinterrad auf die Bankette der Gegenfahrbahn, woraufhin der Skoda nach rechts gelenkt wurde und von der Fahrbahn abkam, über die Bankette fuhr und dort mit einem ca. 5 t schweren Kehrfahrzeug, welches auf einem Privatgrundstück in der Straße Augsburg stand, kollidierte. Durch den Aufprall auf das Kehrfahrzeug geriet der Skoda ins Schleudern, prallte weiter gegen die Wand eines Stallgebäudes, wobei der Motorblock aus dem PKW herausgerissen wurde und kam etwa 50 m weiter auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 25-jährige Fahrer wurde bei der Kollision aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Flensburger Klinikum geflogen. Die B 200 musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis 01.50 Uhr zeitweilig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

