Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Fahrradanhänger löst sich von Rad und verursacht Unfall

Bredstedt (ots)

Am Mittwoch (16.08.23) kam es in der Husumer Straße in Bredstedt zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:15 Uhr fuhr eine Fahrradfahrerin in Richtung Süden. In Höhe eines Reifenhändlers löste sich der mitgeführte Fahrradanhänger vom Rad und rollte auf die Fahrbahn. Dort touchierte der Anhänger einen Omnibus und es entstand ein Sachschaden.

Der Busfahrer hielt an und beobachtete, dass die Frau gemeinsam mit anderen Personen den Anhänger von der Fahrbahn holte. Bevor die Personalien ausgetauscht wurden, fuhr die Frau weiter.

Die Radfahrerin und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-404490 0 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de).

