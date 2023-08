Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Straßenverkehrsgefährdung durch grauen Mercedes-C-Klasse-Kombi auf der B5, Polizei sucht weitere Zeugen und ggfs. Geschädigte

Bredstedt (ots)

Am Mittwochnachmittag (16.08.23), gegen 16.30 Uhr befuhr ein grauer Mercedes Kombi die B5 in Fahrtrichtung Norden. Von dort bog dieser in die Tondernsche Straße, wo er aufgrund eines geplatzten Reifens, nachdem über den Bordstein des Kreisverkehrs gefahren wurde, zum Stehen kam. Nach Zeugenaussagen wurde das Fahrzeug während der Fahrt in Schlangenlinien geführt, geriet dadurch mehrfach in den Gegenverkehr und außerdem soll vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt genommen worden sein. Der Mercedes Kombi mit ME-Kennzeichen (Mettmann, Nordrhein-Westfalen), welcher Beschädigungen aufwies, wurde von der Polizei kontrolliert und anschließend abgeschleppt. Die Fahrzeugführerin, eine ältere Dame, gab an, seit langem mal wieder Auto gefahren zu sein. Die Polizei in Bredstedt hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und fragt: Wer wurde durch die Fahrweise gefährdet? Ist es zu einem Unfall gekommen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-4044900 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell