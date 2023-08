Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Feuer im Carport greift auf Wohnhaus über, hoher Sachschaden

Risum-Lindholm (ots)

Am Mittwochmorgen (16.08.23), um 05.26 Uhr, wurde ein Feuer in einem Carport/Geräteschuppen eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Risum-Lindholm gemeldet. Ein im Carport befindliches Auto konnte rechtzeitig aus dem Carport herausgefahren werden. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des Hauses über. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits am Morgen aufgenommen.

