POL-FL: Niebüll: Vermisster Mann ist wieder zurück

Westerland/Sylt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (10.08.23), um 04.00 Uhr, meldete ein Zeitungsausträger telefonisch starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus im Hoyerweg in Westerland. Die freiwillige Feuerwehr Westerland erschien kurz darauf am Einsatzort, verschaffte sich Zutritt ins Haus und begann sofort mit den Löscharbeiten. Bei der Durchsuchung des ...

mehr