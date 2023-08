Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Versuchter Raub im Mia-Ketelsen-Weg

Husum (ots)

Am Dienstag (15.08.23) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall im Mia-Ketelsen-Weg in Husum. Ein Radfahrer fuhr auf dem Weg hinter einer Schule entlang und wurde von zwei Männern angesprochen. Kurz darauf sei er geschlagen worden und fiel vom Rad. Am Boden liegend sei er getreten worden. Es wurde versucht, das Portemonnaie zu stehlen. Aufgrund seiner Gegenwehr ließen die Täter von ihm ab. Zumindest einer soll in Richtung des angrenzenden Fußballplatzes gelaufen sein. Auf dem Gelände soll Betrieb gewesen sein, so dass es dort evtl. Zeugen geben könnte.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- ca. 20 - 25 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, kräftig, dunkle Haare, dunkler Teint, sprach deutsch mit Akzent, dunkle Lederjacke, blaue Jeans - ca. 40 Jahre alt, ca. 175 - 180 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkler Teint, sprach deutsch mit Akzent, schwarze Stoffjacke mit Kapuze, blaue Jeans

Der 47-jährige Geschädigte wurde verletzt im Krankenhaus behandelt.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber zu den flüchtigen Tätern, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum zu melden (Tel.: 04841 - 830 0)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell