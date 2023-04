Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem Unfall in Giengen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Opel in Richtung Ortsausgang und befand sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Der 24-jährige Renault Fahrer fuhr in der Herbrechtinger Straße. Ohne auf die Vorfahrt zu achten, überquerte er die Bahnhofstraße in Richtung Schwagestraße. Der Opel-Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und fuhr dem Renault in die rechte Fahrzeugeseite. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Die im Kreuzungsbereich befindliche Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf etwa 70.000 Euro.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählen die Unfallursachen "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen.

+++++++ 0767761 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell