Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fiat Punto in Mittelfeldstraße in Brand gesetzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Am Samstagnachmittag kam es in der Mittelfeldstraße in Kassel zu einem Fahrzeugbrand. Ein auf einem Parkplatz am dortigen Sportplatz abgestellter blauer Fiat Punto war gegen 17 Uhr in Flammen aufgegangen und durch das Feuer völlig zerstört worden. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Mercedes wurde durch die Hitzeentwicklung auf der Beifahrerseite ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtsachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die Ermittlungen übernommen und das Fahrzeugwrack sowie die Brandstelle in Augenschein genommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand spricht alles dafür, dass der ältere, nicht zugelassene Fiat ohne Kennzeichen, der offenbar bereits seit mehreren Monaten auf dem Parkplatz stand, vorsätzlich angesteckt worden war. Hinweise auf das Motiv des oder der unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und den Ermittlern des K 11 Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell