Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gewaltattacke im Bahnhof Fulda

Fulda (ots)

Zu einer körperlichen Attacke kam es Samstagmorgen (29.4 / 4 Uhr) in der Haupthalle des Bahnhofs Fulda. Dabei kamen mehrere Personen zu Schaden. Zuvor wurde eine 20-jährige Frau aus Fulda von bislang drei unbekannten Tätern belästigt. Nachdem ihre beiden Begleiter ihr zu Hilfe kamen, wurden sie von den drei Männern tätlich angegriffen und verletzt. Eine größere Personengruppe beobachtete den Vorfall und kamen den drei Geschädigten zur Hilfe und um zu schlichten. Dabei wurden auch diese durch die drei Täter angegriffen und verletzt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nahm einer der drei Täter eine leere Weinflasche aus dem Mülleimer und warf diese in Richtung der Personengruppe. Anschließend flüchteten die Angreifer aus dem Bahnhof in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung

Die Männer sollen zwischen 19-21 Jahre alt und von südländischem Aussehen sein. Zur Tatzeit sollen alle drei Täter dunkel bekleidet gewesen sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

