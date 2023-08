Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Trier-Pfalzel (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 24.08.2023, gegen 11:00 Uhr bis Freitag, den 25.08.2023, gegen 08:30 Uhr wurden aus einem in der Straße Im Pleil in Trier-Pfalzel abgestellten PKW diverse Kleingegenstände und ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

